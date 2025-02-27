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АМЮГ: Мзия Амаглобели пока не переведена в пенитенциарное учреждение и остается в клинике


27.02.2025   19:30


Ассоциация молодых юристов Грузии сообщает, что основательница «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзия Амаглобели не была переведена в пенитенциарное учреждение и остается в клинике «Вивамед».

Как пишет организация, на данный момент неизвестно, по каким причинам Мзия Амаглобели остается в клинике.

«Мзия Амаглобели пока не переведена в пенитенциарное учреждение и остается в клинике. По информации, предоставленной вчера врачами, ее должны были перевести в пенитенциарное учреждение, поскольку официально она уже выписан из клиники. На данный момент адвокатам неизвестно, почему и на каком основании Мзия Амаглобели остается в медицинском учреждении, несмотря на то, что медицинский персонал выписал ее. Сама Мзия категорически требует перевода в учреждение», — говорится в информации, распространенной АМЮГ.


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