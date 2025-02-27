

АМЮГ: Мзия Амаглобели пока не переведена в пенитенциарное учреждение и остается в клинике

27.02.2025 19:30





Ассоциация молодых юристов Грузии сообщает, что основательница «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзия Амаглобели не была переведена в пенитенциарное учреждение и остается в клинике «Вивамед».



Как пишет организация, на данный момент неизвестно, по каким причинам Мзия Амаглобели остается в клинике.



«Мзия Амаглобели пока не переведена в пенитенциарное учреждение и остается в клинике. По информации, предоставленной вчера врачами, ее должны были перевести в пенитенциарное учреждение, поскольку официально она уже выписан из клиники. На данный момент адвокатам неизвестно, почему и на каком основании Мзия Амаглобели остается в медицинском учреждении, несмотря на то, что медицинский персонал выписал ее. Сама Мзия категорически требует перевода в учреждение», — говорится в информации, распространенной АМЮГ.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





