

Синоптики предупредили о сильных морозах в Грузии

27.02.2025 19:31





Сильные заморозки ожидаются в Грузии с 28 февраля по 2 марта. Об этом сообщает Национальное агентство окружающей среды.



«Значительное понижение температуры воздуха ожидается в Грузии в ночные часы 28 февраля и 1-2 марта», — говорится в сообщении ведомства.



В низинах в Западной Грузии температура опустится до -5, -10 градусов. На равнинах в Восточной Грузии будет -7, -12. В горных районах страны температура ночью может опуститься -13, -18, а в высокогорье – до -18, -23 градусов.



Морозы могут нанести ущерб цитрусовым плантациям на Колхидской равнине.



В Западной Грузии сохранятся сложные условия на дорогах — из-за гололеда и угрозы схода лавин. Также возможно обледенение линий электропередач.





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