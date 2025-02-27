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Синоптики предупредили о сильных морозах в Грузии
27.02.2025 19:31
Сильные заморозки ожидаются в Грузии с 28 февраля по 2 марта. Об этом сообщает Национальное агентство окружающей среды.
«Значительное понижение температуры воздуха ожидается в Грузии в ночные часы 28 февраля и 1-2 марта», — говорится в сообщении ведомства.
В низинах в Западной Грузии температура опустится до -5, -10 градусов. На равнинах в Восточной Грузии будет -7, -12. В горных районах страны температура ночью может опуститься -13, -18, а в высокогорье – до -18, -23 градусов.
Морозы могут нанести ущерб цитрусовым плантациям на Колхидской равнине.
В Западной Грузии сохранятся сложные условия на дорогах — из-за гололеда и угрозы схода лавин. Также возможно обледенение линий электропередач.
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