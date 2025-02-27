

Саломе Зурабишвили представила план новых выборов

27.02.2025 19:31





Президент Саломе Зурабишвили представила пятиэтапный план проведения новых выборов, целью которого является разрешение политического кризиса в стране.



Впервые она объявила об этом плане во время выступления на митинге у здания Парламента 25 февраля. Зурабишвили заявила, что у этого плана нет альтернативы и что он является прямым ответом на требования граждан Грузии, которые уже три месяца протестуют против антиевропейской позиции властей.



План Саломе Зурабишвили выглядит следующим образом:



Установление условий проведения выборов;

Подготовка избирательных комиссий и «армии» наблюдателей;

Защита новых выборов от фальсификаций с участием международных партнеров;

Координация политических сил для новых выборов;

Единая избирательная программа – «Грузинская Хартия» и ее приоритеты:

Освобождение политических заключенных

Отмена российских законов

Восстановление справедливого судебного разбирательства

Зурабишвили проводит встречи с четырьмя основными оппозиционными силами, преодолевшими 5-процентный барьер на парламентских выборах 26 октября, дипломатами, организациями гражданского общества и представителями СМИ, чтобы обсудить политическое будущее страны и определить, как должны проводиться предстоящие выборы.





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