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Саломе Зурабишвили представила план новых выборов
27.02.2025 19:31
Президент Саломе Зурабишвили представила пятиэтапный план проведения новых выборов, целью которого является разрешение политического кризиса в стране.
Впервые она объявила об этом плане во время выступления на митинге у здания Парламента 25 февраля. Зурабишвили заявила, что у этого плана нет альтернативы и что он является прямым ответом на требования граждан Грузии, которые уже три месяца протестуют против антиевропейской позиции властей.
План Саломе Зурабишвили выглядит следующим образом:
Установление условий проведения выборов;
Подготовка избирательных комиссий и «армии» наблюдателей;
Защита новых выборов от фальсификаций с участием международных партнеров;
Координация политических сил для новых выборов;
Единая избирательная программа – «Грузинская Хартия» и ее приоритеты:
Освобождение политических заключенных
Отмена российских законов
Восстановление справедливого судебного разбирательства
Зурабишвили проводит встречи с четырьмя основными оппозиционными силами, преодолевшими 5-процентный барьер на парламентских выборах 26 октября, дипломатами, организациями гражданского общества и представителями СМИ, чтобы обсудить политическое будущее страны и определить, как должны проводиться предстоящие выборы.
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