

НПО лишат возможности принимать участие в принятии публичных решений

27.02.2025 20:46





Парламент приступает к рассмотрению законодательного пакета, после вступления в силу которого, неправительственные организации больше не будут вовлечены в процесс принятия публичных решений.



В этом направлении поправки будут внесены в 14 разных законов, что является совместной законодательной инициативой фракций «Грузинская мечта» и «Сила народа» (фейковая оппозиция - ред.).



Указанный вопрос завтра, 28 февраля, обсудит комитет парламента Грузии по процедурным вопросам и правилам.



Регламент парламент и целый ряд законов предусматривали обязательное участие неправительственных организаций в процесс принятия публичных решений.



После вступления в силу указанных поправок, например, кандидаты в члены Прокурорского совета, а также дисциплинарной коллегии судей общих судов больше не будут избираться из числа лиц, представленных Непредпринимательскими (некоммерческими) юридическими лицами. Представители неправительственных организаций больше не будут входить в состав конкурсной комиссии по отбору Общественного защитника по защите интересов потребителей при Национальном регулирующем органе.



Решением правящей партии, поправки будут внесены во все законы, согласно которым ранее участие неправительственных организаций в процессе принятия публичных решений было обязательным.



По пояснению большинства, «существующая реальность показала, что обязательное участие неправительственных организаций не выполняет той реальной задачи, которой служила воля законодателя».



»Последняя ситуация, в том числе события вокруг USAID в мировом масштабе, показали, что участие неправительственных организаций в процессе принятия публичных решений препятствует эффективному осуществлению государственного правления.



Большая часть неправительственных организаций финансируется из-за рубежа. Соответственно, они являются проводниками интересов финансирующих их государств и организаций.



Исходя из этого, их действия в процессе принятия публичных решений основаны не на интересах местного общества, а на политической и экономической повестке дня внешних сил.



Несмотря на то, что NGO имеют право принимать участие в общественных процессах и предлагать свои идеи, их обязательная вовлеченность в разработку государственной политики и принятие публичных решений может создать угрозу суверенитету страны и прозрачности демократических процессов.



Соответственно, при решении вопросов такой важности, как: избрание членов Прокурорского совета, дисциплинарной коллегии судей общих судов, Центральной избирательной комиссии, и других важных публичных решений обязательно, чтобы в полной мере были реализованы интересы грузинского народа», - заявили инициаторы проекта.



Авторами и инициаторами проекта являются: Мамука Мдинарадзе, Арчил Гордуладзе, Торнике Чеишвили, Рати Ионатамишвили, Давид Матикашвили, Гурам Мачарашвили, Александр Табатадзе, Тенгиз Шарманашвили, Алуда Гудушаури, Виктор Джапаридзе, Созар Субари, Нодар Турдзеладзе, Ирма Заврадашвили, Леван Мачавариани, Рамина Берадзе, Ираклий Кирцхалия, Саломе Джинджолава, Торнике Берекашвили, Генриетта Цицава.





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