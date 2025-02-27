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Марк Рютте: США и НАТО становятся сильнее
27.02.2025 22:03
У меня состоялась прекрасная телефонная беседа с президентом США Дональдом Трампом, члены НАТО дополнительно готовят миллиарды для помощи и вклада в гарантии безопасности Украины. Об этом в социальной сети Х пишет генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Рютте также говорит об усилении США и НАТО.
»У меня состоялась прекрасная беседа с Дональдом Трампом. Соединенные штаты и НАТО становятся сильнее. Союзники действуют быстро для того, чтобы вложить больше инвестиций в оборону. Анонсирован большой рост, за ним последует и другой.
Что касается Украины, союзники дополнительно готовят миллиарды для помощи и вклада в гарантии безопасности», - пишет Рютте.
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