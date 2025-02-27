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«Доверяй, но проверяй» - Трамп об отношении к Путину
27.02.2025 22:42
Дональд Трамп, который сегодня в Вашингтоне встречается с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, заявил, что США и Россия "достигли существенного прогресса в переговорах о мирном соглашении".
Слова президента США цитирует Reuters и другие информационные агентства.
Трамп также сказал, что прежде, чем вводить миротворческие силы в Украину, должно быть достигнуто соглашение – а его пока нет. На вопрос журналиста о том, можно ли доверять Владимиру Путину, Трамп ответил поговоркой «доверяй, но проверяй».
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