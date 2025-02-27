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«Доверяй, но проверяй» - Трамп об отношении к Путину


27.02.2025   22:42


Дональд Трамп, который сегодня в Вашингтоне встречается с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, заявил, что США и Россия "достигли существенного прогресса в переговорах о мирном соглашении".

Слова президента США цитирует Reuters и другие информационные агентства.

Трамп также сказал, что прежде, чем вводить миротворческие силы в Украину, должно быть достигнуто соглашение – а его пока нет. На вопрос журналиста о том, можно ли доверять Владимиру Путину, Трамп ответил поговоркой «доверяй, но проверяй».


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