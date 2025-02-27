

Трамп продлил санкции США против России ещё на год

27.02.2025 22:43





Президент США Дональд Трамп продлил действие ряда санкций против России на год, следует их данных Федерального реестра Белого дома. Ограничения, о которых идет речь, были введены США в 2014, 2018 и 2022 годах в связи с войной против Украине.



"Действия и политика, упомянутые в этих указах, продолжают представлять необычайную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. В связи с этим чрезвычайное положение в стране <…> должно оставаться в силе и после 6 марта 2025 года", — говорится в документе.



Такое решение Трамп принял на фоне первых с начала войны переговоров высокопоставленных представителей США и России. На встрече в Эр-Рияде 18 февраля российская делегация в том числе просила представителей США содействовать разблокировке замороженных российских активов за рубежом и ослаблению санкций. Общая сумма замороженных из-за санкций российских активов в мире составляет около 300 миллиардов долларов. Американская сторона комментариев по этому поводу не давала.



Стороны договорились о восстановлении численности посольств и создании рабочей группы по урегулированию конфликта. При этом вопрос санкций и территориальный вопрос во время встречи, по словам госсекретаря Марко Рубио, не обсуждали. Одной из тем переговоров стала возможность мирного соглашения с Украиной. При этом на встречу не были приглашены ни представители Украины, ни дипломаты из европейских стран, что вызвало критику в ЕС и украинском правительстве.





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