

Госдепартамент обнародовал итоги проверки работы Агентства по международному развитию (USAID)

27.02.2025 22:47





Цель проверки – гарантировать, что «доллары налогоплательщиков используются для укрепления, повышения безопасности и процветания Америки»



Госдепартамент в четверг обнародовал результаты первого этапа реформы Агентства США по международному развитию (USAID), которую президент Дональд Трапа поручил госсекретарю Марко Рубио в рамках усилий по приведению внешней политики в соответствие с программой администрации «Америка прежде всего».



В заявлении, опубликованном официальным представителем Госдепартамента, сообщается, что Госдепартамент оценил более 9100 грантов, связанных с оказанием иностранной помощи, на общую сумму, превышающую 15,9 млрд долларов. За 15 дней работы свыше 4100 грантов на сумму около 4,4 млрд долларов были квалифицированы как подлежащие отмене, что означает сокращение объема финансирования в виде грантов на 28 %.



По оценке USAID, остается еще 6200 выданных на несколько лет грантов на общую сумму 58,2 миллиарда долларов. По завершении проверки, проходящей под руководством USAID, включая транши, рассмотренные лично Рубио, почти 5800 грантов, общая стоимость которых составляет 54 миллиарда долларов, квалифицируются как подлежащие отмене, что ведет к сокращению объема финансирования на 92 %.



Госсекретарь Марко Рубио возглавил 90-дневную проверку иностранной помощи в Госдепартаменте и USAID, чтобы убедиться в том, что «доллары налогоплательщиков используются для укрепления, повышения безопасности и процветания Америки».



Чтобы обеспечить тщательную проверку, Госдепартамент и USAID приостановили выплату грантов, контрактов и иное финансирование. Эта пауза не распространялась на определенные категории помощи – чрезвычайную продовольственную помощь, гуманитарную помощь для спасения жизни и т. д.



Программы были отменены или приостановлены в результате индивидуального рассмотрения, инициированного госсекретарем.



В этот процесс вмешался федеральный судья, потребовавший от Госдепартамента и USAID прекратить паузу, отменить приостановление и возобновить расходование средств налогоплательщиков на программы, находящиеся на рассмотрении.



В ответ Госдепартамент и USAID оперативно завершили оценку программ, отменив приостановление некоторых программ и прекратив действие других.



Госдепартамент выявил гранты на общую сумму в 4,4 миллиарда долларов, подлежащих отмене, сообщается в заявлении.



«Эти разумные меры позволят ведомствам, а также их сотрудникам, отвечающим за заключение контрактов и гранты, сосредоточиться на оставшихся программах, найти дополнительные возможности для повышения эффективности и более точно адаптировать последующие программы к приоритетам администрации »Америка прежде всего»», – говорится в сообщении Госдепартамента.



Как сообщается, что USAID сохранил важнейшие программы, включая продовольственную помощь, предоставление жизненно важных медицинских препаратов для лечения ВИЧ, туберкулеза и малярии, а также важнейшую поддержку таких стран, как Ливан, Гаити, Венесуэла, Куба и других.



На следующем этапе работы Госдепартамент и USAID в консультации с Конгрессом приступят к реформе системы предоставления помощи другим странам.



Кроме того, USAID провело индивидуальный анализ каждого невыполненного обязательства USAID и оперативно прекращает предоставление помощи в случаях, когда оно не соответствует национальным интересам США, подчеркивается в сообщении.



«USAID в полной мере привержено продолжению реализации оставшихся грантов и программ, которые госсекретарь Рубио назвал приоритетными для сохранения в соответствии с новым акцентом на оказании внешней помощи по принципу »Америка прежде всего», что будет лучше служить американским налогоплательщикам», – подчеркивается в документе.



«В этих усилиях будет соблюден баланс между реальной гуманитарной помощью и необходимостью разумного использования долларов налогоплательщиков для продвижения американских интересов внутри страны и за рубежом», – говорится в заявлении Госдепартамента.





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