

Трамп «не может поверить», что называл Зеленского диктатором

27.02.2025 23:54





Президент США Дональд Трамп выразил удивление тем, что ранее несколько раз назвал Владимира Зеленского диктатором.



Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Белом доме 27 февраля.



На вопрос корреспондента BBC о том, считает ли он до сих пор Зеленского диктатором, Трамп сказал: "Я такое сказал, я не могу поверить, что сказал бы такое. Следующий вопрос".



Напомним, на прошлой неделе Дональд Трамп несколько раз назвал президента Украины диктатором и заявил, что Зеленский должен действовать быстро, если Украина хочет выжить как страна.



Сам Зеленский позже сказал, что не обиделся на эти слова.





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