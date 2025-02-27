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Трамп «не может поверить», что называл Зеленского диктатором
27.02.2025 23:54
Президент США Дональд Трамп выразил удивление тем, что ранее несколько раз назвал Владимира Зеленского диктатором.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Белом доме 27 февраля.
На вопрос корреспондента BBC о том, считает ли он до сих пор Зеленского диктатором, Трамп сказал: "Я такое сказал, я не могу поверить, что сказал бы такое. Следующий вопрос".
Напомним, на прошлой неделе Дональд Трамп несколько раз назвал президента Украины диктатором и заявил, что Зеленский должен действовать быстро, если Украина хочет выжить как страна.
Сам Зеленский позже сказал, что не обиделся на эти слова.
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