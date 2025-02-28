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Министр финансов США: Соглашение о минеральных ресурсах готово к оформлению
28.02.2025 10:47
Соглашение между США и Украиной, которое будет охватывать стратегически важные минеральные ресурсы, нефть и газ, а также инфраструктурные активы, готово к подписанию, - по сообщениям СМИ, об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.
Он сообщил, что соглашение подпишут сегодня в Вашингтоне президенты двух стран Дональд Трамп и Владимир Зеленский.
«Это сделка по стратегически важным полезным ископаемым, нефти, газу и инфраструктурным активам. Это действительно выгодный вариант для обеих сторон», — отметил Бессент.
Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский прибудет в США.
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