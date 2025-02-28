Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Министр финансов США: Соглашение о минеральных ресурсах готово к оформлению


28.02.2025   10:47


Соглашение между США и Украиной, которое будет охватывать стратегически важные минеральные ресурсы, нефть и газ, а также инфраструктурные активы, готово к подписанию, - по сообщениям СМИ, об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Он сообщил, что соглашение подпишут сегодня в Вашингтоне президенты двух стран Дональд Трамп и Владимир Зеленский.

«Это сделка по стратегически важным полезным ископаемым, нефти, газу и инфраструктурным активам. Это действительно выгодный вариант для обеих сторон», — отметил Бессент.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский прибудет в США.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна