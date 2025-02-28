

Уреки практически разрушен, положение плачевное - член коалиции «Сильная Грузия»

28.02.2025 12:13





Снегопад прекратился, однако теперь лед, и критически важно расчистить его в ближайшие дни. По инициативе Мамуки Хазарадзе прибыла и работает дополнительная спецтехника. Мы надеемся, что стихия закончится в ближайшие дни, — заявил член коалиции «Сильная Грузия» Георгий Сиоридзе.



Также, по его словам, члены коалиции «Сильная Грузия» физически работают в зоне стихии и оказывают помощь населению.



«Штаб коалиции «Сильная Грузия» работает в районах Озургети уже четвертый день. 27 февраля мы ввели специальную тяжелую технику, которая интенсивно работала в нескольких селах, в том числе в селах Мерия, Цихисперди, поселке Уреки... Хочу сказать, что курорт Уреки практически разрушен, положение плачевное. Ночью прибыла дополнительная тяжелая техника, и утром начались работы. Мы работаем на сельских дорогах, спецтехника будет работать непрерывно.



Алеко Элисашвили и его команда отправились в село Мтиспири и оказывают физическую помощь людям в уборке снега. Вато Сургуладзе также начал оказывать первичную медицинскую помощь и консультации нуждающимся людям. Звонки на нашу горячую линию не прекращаются. Сегодня у нас в интенсивном графике запланированы выезды, выезжаем, куда можем, а когда спецтехника расчистит дороги, отправимся ко всем тем людям, которым нужна помощь», — сказал Георгий Сиоридзе.





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