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В Имерети продолжаются работы по ликвидации стихии
28.02.2025 13:20
В Имерети продолжаются работы по ликвидации стихии. По данным аппарата государственного поверенного, разблокированы 45 сел.
«Работы с привлечением 150 единиц техники возобновились с утра, чтобы техника могла добраться до оставшихся 60 сел. К работам по ликвидации подключены военные силы Министерства обороны. Солдаты и военная техника распределены по различным муниципалитетам.
Электроснабжение частично восстановлено, осталось 9120 абонентов. Приостановлен учебный процесс в некоторых школах и детских садах», — сообщили в аппарате государственного поверенного.
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