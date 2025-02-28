

В Имерети продолжаются работы по ликвидации стихии

28.02.2025 13:20





В Имерети продолжаются работы по ликвидации стихии. По данным аппарата государственного поверенного, разблокированы 45 сел.



«Работы с привлечением 150 единиц техники возобновились с утра, чтобы техника могла добраться до оставшихся 60 сел. К работам по ликвидации подключены военные силы Министерства обороны. Солдаты и военная техника распределены по различным муниципалитетам.



Электроснабжение частично восстановлено, осталось 9120 абонентов. Приостановлен учебный процесс в некоторых школах и детских садах», — сообщили в аппарате государственного поверенного.





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