|
|
|
Евросоюз приостановил программы, приносившие прямую выгоду властям Грузии
28.02.2025 13:23
Евросоюз приостановил программы, приносившие прямую выгоду властям Грузии. Мы не намерены прекращать с Грузией программы мобильности и обмена Erasmus+, - сообщили специальному корреспонденту «Интерпрессньюс» в пресс-службе ЕС в Брюсселе.
По их данным, грузинская молодежь играет большую роль на пути страны к Евросоюзу.
«Нет, мы не намерены прекращать программы мобильности и обмена Erasmus+ с Грузией. ЕС приостановил программы, приносившие прямую выгоду властям Грузии. Молодежь находится во главе усилий, посредством которых Грузия должна продолжать движение на пути в ЕС. Евросоюз продолжит стоять рядом с ними», - заявили в пресс-службе ЕС.
Для информации, Федеральное министерство образования и исследований Германии приостановило развитие немецко-грузинского научного сотрудничества.
«Федеральное министерство образования и исследований Германии приостановило развитие немецко-грузинского научного сотрудничества, включая мобильность студентов, исследования и участие Грузии в программах ЕС - из-за ограничений Грузией академической свободы и приостановления вступления в ЕС», — написал посол Германии Петер Фишер.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна