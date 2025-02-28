

Евросоюз приостановил программы, приносившие прямую выгоду властям Грузии

28.02.2025 13:23





Евросоюз приостановил программы, приносившие прямую выгоду властям Грузии. Мы не намерены прекращать с Грузией программы мобильности и обмена Erasmus+, - сообщили специальному корреспонденту «Интерпрессньюс» в пресс-службе ЕС в Брюсселе.



По их данным, грузинская молодежь играет большую роль на пути страны к Евросоюзу.



«Нет, мы не намерены прекращать программы мобильности и обмена Erasmus+ с Грузией. ЕС приостановил программы, приносившие прямую выгоду властям Грузии. Молодежь находится во главе усилий, посредством которых Грузия должна продолжать движение на пути в ЕС. Евросоюз продолжит стоять рядом с ними», - заявили в пресс-службе ЕС.



Для информации, Федеральное министерство образования и исследований Германии приостановило развитие немецко-грузинского научного сотрудничества.



«Федеральное министерство образования и исследований Германии приостановило развитие немецко-грузинского научного сотрудничества, включая мобильность студентов, исследования и участие Грузии в программах ЕС - из-за ограничений Грузией академической свободы и приостановления вступления в ЕС», — написал посол Германии Петер Фишер.





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