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Польша намерена выслать граждан Грузии, нарушивших законы этой страны
28.02.2025 13:25
По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, граждане Грузии, нарушившие закон в Польше, будут высланы из страны.
Как заявил премьер-министр Туск, депортация задержанных в Польше преступников начнется в первую неделю марта.
Туск также отметил в интервью TVN24, что для депортации необходимы соглашения со странами, откуда прибыли преступники, и Грузия является одной из них.
«Это будет первая волна депортаций, в том числе и в Грузии, потому что мы также говорили о грузинских бандах, которые очень активны». - сказал Таск.
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