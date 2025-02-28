

Польша намерена выслать граждан Грузии, нарушивших законы этой страны

28.02.2025 13:25





По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, граждане Грузии, нарушившие закон в Польше, будут высланы из страны.



Как заявил премьер-министр Туск, депортация задержанных в Польше преступников начнется в первую неделю марта.



Туск также отметил в интервью TVN24, что для депортации необходимы соглашения со странами, откуда прибыли преступники, и Грузия является одной из них.



«Это будет первая волна депортаций, в том числе и в Грузии, потому что мы также говорили о грузинских бандах, которые очень активны». - сказал Таск.





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