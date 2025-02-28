

Индекс демократии в Грузии в 2024 году ухудшился

28.02.2025 14:01





По данным The Economist Intelligence Unit, исследовательской и аналитической организации журнала The Economist, Индекс демократии в Грузии в 2024 году ухудшился.



В частности, Грузия набрала 4,70 балла из 10 возможных и заняла 94-е место, тогда как в 2023 году ее балл составил 5,20, и она занимала 89-е место.



Результаты Грузии по компонентам Индекса демократии распределяются следующим образом из 10 баллов:



Избирательный процесс и плюрализм — 5,67;

Функционирование правительства — 3,21;

Участие в политической жизни — 5,56;

Политическая культура — 3,75;

Гражданские свободы — 5.29.



Грузия вошла в десятку стран, понесших наибольшие неудачи в плане демократии в 2024 году. В первую десятку также вошли Катар, Кувейт, Тунис и Бангладеш.



В отчете говорится:



«Россия сыграла важную роль в грузинской политике в 2024 году, хотя и косвенно, а не посредством прямого вмешательства.



Скандальное принятие законопроекта о прозрачности и иностранном влиянии, который оппозиция окрестила «законом об иностранных агентах» из-за аналогичного законодательства в России, привело к масштабным протестам весной. Октябрьские парламентские выборы стали столкновением двух разных видений будущего развития Грузии — с одной стороны, пророссийского курса, а с другой — сил, поддерживающих европейскую интеграцию. Противостояние между правительством и оппозицией еще больше обострилось.



Процесс голосования был омрачен серьезными нарушениями, включая давление на журналистов и неправительственные организации, а также обвинения в подкупе избирателей и вбросе бюллетеней. Оппозиция выразила обеспокоенность тем, что правящая партия «Грузинская мечта» оказывает особое влияние на институты, которым поручено контролировать выборы.



В конечном итоге выборы выиграла правящая партия, хотя в конце года страну вновь охватили масштабные уличные протесты.





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