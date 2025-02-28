

Парламент больше не будет объявлять конкурс для отбора членов Высшего совета юстиции

28.02.2025 14:09





Парламент больше не будет объявлять конкурс для отбора членов Высшего совета юстиции. В рамках запланированных изменений в регламенте парламента отменяется порядок конкурса. Отбор пяти членов Высшего совета юстиции вместо конкурса будет осуществляться путем выдвижения кандидатур фракцией или группой из не менее семи членов парламента вне фракции.



Данный вопрос предусмотрен в рамках законодательного пакета, в результате задействования которого неправительственные организации больше не будут включены в процесс принятия публичных решений.



Изменения в этом направлении вносятся в 14 различных законов. Инициаторами являются депутаты «Грузинской мечты» и «Силы народа».





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