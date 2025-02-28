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Microsoft в мае 2025 года окончательно отключит сервис Skype
28.02.2025 14:16
Microsoft в мае 2025 года окончательно отключит сервис Skype. Об этом сообщает профильный портал XDA Developers.
По его данным, в последнем обновлении содержится строчка, в которой пользователей призывают перейти на сервис Teams. "Skype будет недоступен с мая. Используйте Teams для звонков и чатов", - говорится в сообщении.
Платформа Skype была запущена в 2003 году, в 2011-м ее приобрела компания Microsoft. Как напоминает портал, в 2017 году Microsoft запустила платформу Teams по подобию Skype. С тех пор компания "довольно агрессивно" продвигает этот сервис. Как отмечает XDA Developers, Microsoft на данный момент отказывается от комментариев во теме.
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