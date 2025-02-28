

Увольнения в Министерстве обороны вызывают опасения по поводу политически мотивированной чистки

28.02.2025 15:56





Министерство обороны Грузии начало увольнения сотрудников в связи с реорганизацией. По имеющимся данным, значительная часть уволенных в конце ноября 2024 года подписала совместное заявление, в котором поддержала европейский курс страны и дистанцировалась от решения «Грузинской мечты» приостановить процесс интеграции в ЕС. Несколько сотрудников уже публично подтвердили свое увольнение.



О чем было это заявление?

Около 60 сотрудников Министерства обороны выступили с совместным заявлением, в очередной раз подтвердив, что евроатлантический курс Грузии является единственным альтернативным путем. В заявлении публично критиковалось решение «Грузинской мечты» приостановить процесс вступления в ЕС. Сотрудники выражают приверженность статье 78 Конституции Грузии и заявляют, что политика «Грузинской мечты» может привести к международной изоляции страны.



Не только сотрудники Министерства обороны, но и другие публичные служащие нарушили молчание в отношении изменений внешней политики «Грузинской мечтой». Около 140 сотрудников Министерства иностранных дел подписали аналогичную петицию, подтвердив свою приверженность интеграции в ЕС.



Увольнения из Министерства обороны

Как сообщают уволенные сотрудники, министерство мотивировало свое решение необходимостью реорганизации.



В конце декабря 2024 года избранный президент «Грузинской мечты» Михаил Кавелашвили утвердил ряд поправок в Закон «О публичной службе Грузии», которые упростили реорганизацию публичного сектора. Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) расценила этот шаг как политически мотивированную чистку. Глава организации Нона Курдованидзе заявила, что изменения ослабят защиту публичных служащих, в том числе посредством судебных механизмов.



Другая правозащитная организация, Центр социальной справедливости, также раскритиковала власти «Грузинской мечты» за репрессивные изменения.



Эка Гигаури, исполнительный директор «Международной прозрачности — Грузия», заявила, что после принятия поправок в Закон Грузии «О публичной службе» и проевропейских протестов из государственных ведомств были уволены до 400 служащих.



Кого уволили?

Несколько уволенных сотрудников опубликовали заявления в социальных сетях. Все они подписали заявление в поддержку евроатлантического пути Грузии и статьи 78 Конституции.



Главный специалист Департамента по защите персональных данных Министерства обороны Анано Горгодзе написала в социальных сетях, что она уволен с работы в связи с реорганизацией. По ее словам, по этой же причине полностью упраздняется Департамент по защите персональных данных. Она работала в министерстве с 2017 года.



«Как подписант петиции, я бы чувствовала себя немного оскорбленной, если бы меня оставили на месте», — говорит она.



Среди уволенных — Нино Горгодзе, возглавлявшая департамент, курировавший реализацию существенного пакета мер НАТО-Грузия (SNGP).



Также с работы уволен Михаил Рамазашвили, работавший в Департаменте международных отношений и интеграции в евроатлантические структуры министерства. Он также подписал совместное заявление.



«Приверженность к статье 78 Основного закона страны и подписание соответствующего заявления выразили акт твердой приверженности моим принципам и выбранному государством пути, и ничего более», — написал он в социальных сетях. «Понятие Родины — это больше, чем зарплата».



Сотрудница Департамента стратегических коммуникаций и связей с общественностью Мариам Оболашвили также публично высказалась о своем увольнении.



Член политической группы «Площадь Свободы» и бывший сотрудник Министерства обороны Георгий Шаишмелашвили был уволен из министерства в 2023 году во время протестов против закона об иностранных агентах.



Он написал в социальных сетях, что, по его информации, из министерства уволены не менее десяти человек, среди которых Макуна Кевлишвили, Нино Горгодзе, Гуца Гвелесиани, Миша Рамазашвили, Ана Горгодзе, Мариам Оболашвили, Текла Каландадзе, Нино Цихелашвили, Нино Угрехелидзе и Тамар Исакадзе.



«Я знаю еще о нескольких подтвержденных случаях, но поскольку они пока не обнародовали, я намеренно не пишу о них», — пишет он. «Они в качестве примера наказывают всех, кто осмелился подписать петицию, в которой эти люди выразили свою приверженность евроатлантическому курсу страны. Фактически их наказывают за соблюдение статьи 78 Конституции».



Шаишмелашвили также заявил, что возможность провести чистку министру обороны «Грузинской мечты» также позволила возможность «политика неясности наших партнеров».



«Наши партнеры должны понимать, что министр использует это для создания симуляционных эффектов собственного прозападного подхода и, в конечном счете, легитимности правительства», — добавил он.



Источник: Civil Georgia

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