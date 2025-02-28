

Герчинский: Моя обязанность как посла - представлять позицию ЕС, и я продолжу делать это в будущем

28.02.2025 16:48





Я бы хотел похвалить власти Грузии за реформы, хотел бы говорить в связи с событиями в Грузии о положительном, но, к сожалению, когда дело касается отношений Грузии и ЕС, сейчас мы находимся на самой низкой отметке, - заявил журналистам посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.



«Моя обязанность как посла ЕС - представлять позицию Евросоюза. Это то, что я делаю с первого дня пребывания, и я продолжу делать это в будущем. Я бы хотел похвалить правительство за реформы, хотел бы говорить в связи с событиями в Грузии о положительном, но, к сожалению, когда дело касается отношений Грузии и ЕС, сейчас мы находимся на самой низкой отметке. Больше нет визитов на высоком уровне, мы приостановили финансовую помощь правительству, ввели визовые ограничения для владельцев дипломатических паспортов и перенаправили поддержку с правительства на гражданское общество и независимые СМИ, которым приходится работать во все более сложных условиях», - отметил посол.



Он заявил, что его роль как посла ЕС, ознакомить общественность о состоянии отношений Грузии и ЕС.



«Я бы хотел, чтобы у нас была другая ситуация, но все знают, что она крайне сложная.



В декабре 2023 года ЕС принял решение открыть двери для Грузии. Она должна была осуществить реформы. Как мы видим, большинство этих реформ не осуществляется, напротив, предпринимаются шаги, которые не приближают Грузию к ЕС, а отдаляют от него. Это, конечно, очень прискорбно, но это нынешнее состояние отношений Грузии - ЕС», - отметил посол.





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