

Ирландия депортировала 32 граждан Грузии

28.02.2025 17:47





Ирландия депортировала 32 граждан Грузии чартерным рейсом, сообщает BBC.



Самолет покинул аэропорт Дублина вечером 28 февраля. Группа депортированных состояла из 28 мужчин, трех женщин и одного ребенка.



На борту самолета присутствовали сотрудники полиции, медицинский персонал, переводчик и наблюдатель за соблюдением прав человека.



В полиции Ирландии сообщили, что проведенная операция по депортации стала крупнейшей за последние шесть лет.



По словам госминистра по вопросам миграции Колма Брофи, чартерные депортационные рейсы станут важной частью процесса высылки лиц, не имеющих права на пребывание в стране. Он выразил надежду на их эффективное сочетание с программами добровольного возвращения.



В последние годы Ирландия стала популярным направлением для грузинских мигрантов. Об этом свидетельствует рост денежных переводов в Грузию - Ирландия идет на 11-м месте по итогам января.



В 2023 году ирландское министерство по делам детей, равноправия, инвалидов, интеграции сообщало, что граждане Грузии занимают первое место по числу соискателей убежища.





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