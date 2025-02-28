

Борьба с дезинформацией характерна для британской системы и должна быть реализована в Грузии - Вольский

28.02.2025 18:22





«Борьба с дезинформацией характерна для британской системы и должна быть реализована в Грузии. У телевидения могут быть политические пристрастия, но если оно распространяет дезинформацию с этой целью, его следует разоблачить», — заявил Гия Вольски, первый вице-спикер парламента.



Вольский сделал этот комментарий в ответ на вопрос о законопроекте о СМИ.



«Если Британии можно навредить дезинформацией, то когда оккупированы территории Грузии, а вокруг нас огонь, для общественности важно иметь информацию, которая не содержит лжи и не наносит вреда интересам страны. Механизм оценки этого был заложен в стандарты саморегулирования, которые не могли быть реализованы и не были реализованы. Саморегулирование не сработало, и вместо этого мы получили пропагандистские платформы, служащие для распространения лжи.



У телевидения могут быть политические вкусы, и вы не можете запретить «ТВ Пирвели» любить «Лело», но если оно распространяет дезинформацию с этой целью, его следует разоблачить. Необходимо мобилизовать соответствующие ресурсы, чтобы этого не произошло, независимо от вкусов СМИ, особенно телевидения, которое финансируется обществом, имеющим довольно большие ресурсы», — заявил Гия Вольски.





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