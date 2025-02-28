

Герчинский: Я горжусь всем, что делает Евросоюз для регионального развития Грузии

28.02.2025 18:53





«Я горжусь всем, что делает Евросоюз для регионального развития Грузии», — заявил Павел Герчинский, посол ЕС в Грузии в Кахетии.



По словам Герчинского, впечатляет то, сколько средств Европейский союз вложил в региональное развитие за эти годы.



«Это мой второй день в Кахети. Я рад быть здесь. Мне уже удалось побывать в Имерети и Аджарии, а в будущем я планирую попутешествовать и по другим регионам Грузии. Это была очень вдохновляющая поездка, во время которой я обсуждал с нашими бенефициарами вопросы развития Европейского союза. Я встретил много молодых людей, представителей организаций гражданского общества. Мы были в Панкисском ущелье, мы были в Кварели. Сегодня мы посетили различных получателей нашей помощи в Телави. Конечно, я курирую проекты развития ЕС с тех пор, как приехал сюда, но было действительно впечатляюще увидеть, сколько средств ЕС инвестировал в региональное развитие за эти годы, десятилетия. Я видел дороги, построенные на средства ЕС, школы, построенные на средства ЕС. Я поговорил с людьми, мелкими предпринимателями и виноделами, которые получают выгоду от лаборатории, созданной на средства ЕС. Я действительно горжусь всем, что делает Евросоюз для регионального развития Грузии», — заявил Павел Герчинский.





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