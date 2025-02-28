

Национальную службу статистики в оппозиции заподозрили в манипуляциях

28.02.2025 19:33





Национальную службу статистики в оппозиции заподозрили в манипуляциях после сообщения о росте экономики Грузии на 11,1% в январе.



До 13 января в Грузии продолжались новогодние каникулы, многие учреждения и компании не работали. Одновременно представители сектора гостеприимства говорили о резком спаде посетителей на фоне продолжающихся протестных акций в стране, указывает оппозиционер, экс-глава Национального банка Грузии Роман Гоциридзе.



По мнению Гоциридзе, «Грузстат» искусственно занизил дефлятор (коэффициент корректировки на инфляцию) и одновременно включил в экономику имущество Бидзины Иванишвили, которое числилось в офшорных зонах.



Семья миллиардера начала выводить активы после того, как США ввели санкции против Иванишвили, а в Великобритании задумались об аналогичных мерах.



«В расчеты ВВП включили имущество Бидзины Иванишвили, которое физически находилось в Грузии (стеклянный дворец и другие дома, торговые центры, гостиницы, земли, активы строительных и других компаний), но ранее принадлежало его офшорным компаниям. В январе имущество перерегистрировали на созданные в Грузии компании, что формально увеличило ВВП за счет так называемого «валового накопления основного капитала», то есть в страну якобы «поступил» капитал. Фактически же ничего не поступило – все это имущество и так находилось в Грузии», — пишет Гоциридзе на своей странице в Facebook.





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