

ЕС задействовал СЧС для создания спутниковых карт в зоне стихийного бедствия в Грузии

28.02.2025 21:06





«Для оказания помощи группам реагирования в зоне бедствия Евросоюз задействовал службу управления чрезвычайными ситуациями для быстрого создания спутниковых карт», — сообщило в социальных сетях представительство Евросоюза в Грузии.



По данным представительства, «Коперник» поможет оценить ущерб, нанесенный снегопадом.



«Сильный снегопад в Западной Грузии оставил многих местных жителей без основных услуг, создав для них сложные условия. Чтобы помочь группам реагирования, Европейский союз задействовал Службу управления чрезвычайными ситуациями «Коперник» для быстрого создания спутниковых карт. Используя спутниковые снимки и другие геопространственные данные, «Коперник» поможет им оценить ущерб, нанесенный снегом. Информация общедоступна», — написало представительство ЕС.





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