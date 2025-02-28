

Акция протеста перед парламентом продолжается

28.02.2025 22:09





Акция протеста перед парламентом продолжается — проспект Руставели на данный момент перекрыт.



К собравшимся возле парламента присоединились те протестующие, которые сначала провели акцию возле Общественного вещателя, а затем прошли шествием до проспекта Руставели.



Граждане уже более 3 месяцев ежедневно собираются у парламента на акцию протеста. Их неизменное требование: назначение новых выборов и освобождение задержанных во время акций.





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