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Акция протеста перед парламентом продолжается


28.02.2025   22:09


Акция протеста перед парламентом продолжается — проспект Руставели на данный момент перекрыт.

К собравшимся возле парламента присоединились те протестующие, которые сначала провели акцию возле Общественного вещателя, а затем прошли шествием до проспекта Руставели.

Граждане уже более 3 месяцев ежедневно собираются у парламента на акцию протеста. Их неизменное требование: назначение новых выборов и освобождение задержанных во время акций.


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