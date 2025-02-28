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Акция протеста перед парламентом продолжается
28.02.2025 22:09
Акция протеста перед парламентом продолжается — проспект Руставели на данный момент перекрыт.
К собравшимся возле парламента присоединились те протестующие, которые сначала провели акцию возле Общественного вещателя, а затем прошли шествием до проспекта Руставели.
Граждане уже более 3 месяцев ежедневно собираются у парламента на акцию протеста. Их неизменное требование: назначение новых выборов и освобождение задержанных во время акций.
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