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Трамп согласился на отправку вооружения Украине


28.02.2025   22:10


Мы продолжим отправлять оружие для Украины, но, надеемся, недолго, - заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме вместе с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

В частности, журналист спросил Трампа, намерен ли он продолжать предоставлять вооружение Украине в том случае, если мира достигнуть не удастся.

«Мы не ожидаем отправки большого количества оружия, мы ожидаем завершения войны. Ответ - да. Но надеюсь, нам не придется отправлять много, потому что я ожидаю, что [мир] будет достигнут скоро», — сказал Трамп.

В свою очередь Зеленский сказал Трампу, что в ходе переговоров с Путиным по мирному соглашению «не должно быть компромиссов». Президент Украины показал Трампу фотографии украинских солдат до и после российского плена и перечислил их поименно.

Зеленский также заявил, что думает, что «президент Трамп на нашей стороне».


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