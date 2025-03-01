

Зеленский и Трамп в Белом доме: Столкновение видений будущего Украины

01.03.2025 11:21



Ираклий Гагуа



Ожидаемая встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме [дата] переросла в публичное противостояние по вопросу стратегии завершения войны с Россией, обнажив глубокие разногласия в американо-украинских отношениях. Переговоры, изначально заявленные как обсуждение гарантий безопасности и послевоенного восстановления, выявили транзакционный подход Трампа к дипломатии и отказ Зеленского идти на компромиссы, способные поощрить агрессию России. В итоге совместная пресс-конференция была отменена, а Трамп позже обвинил Зеленского в «неуважении» в соцсетях, написав: «Он может вернуться, когда будет готов к миру».



Контекст: Напряженные отношения



Встреча прошла на фоне растущих трений между лидерами. Трамп, неоднократно заявлявший, что может «закончить войну за 24 часа», критиковал Зеленского за перенос выборов во время войны, назвав его «диктатором». Зеленский же прибыл в Вашингтон за подтверждением поддержки США и обязательствами по украинским условиям мира: полному восстановлению территориальной целостности, привлечению России к ответственности за военные преступления и юридически обязывающим гарантиям безопасности.



Фоном стали скептицизм Трампа в отношении помощи Украине (в 2019 году он замораживал военную помощь, требуя расследований против Джо Байдена) и его восхищение «силой» Путина. Зеленский, понимая возможное возвращение Трампа в Белый дом в 2025 году, пытался заручиться двухпартийной поддержкой, но столкнулся с президентом, нацеленным на сделку, а не на расширение обязательств.



Ключевые вопросы



Гарантии безопасности:

Зеленский настаивал на американо-украинском пакте безопасности по образцу Статьи 5 НАТО, заявляя: «Путину нельзя позволить вернуться». Трамп назвал это нереалистичным, делая упор на «мир через силу», но отказался давать долгосрочные гарантии.



Завершение войны:

Трамп требовал немедленного прекращения огня, чтобы «остановить смерть», даже временного. Зеленский напомнил, что предыдущие перемирия (например, Минские соглашения) провалились, а Путин использовал их для перегруппировки: «Какие гарантии будут сейчас?»



Роль США:

Трамп представил США как нейтрального посредника: «Я на стороне мира, а не Украины или России». Зеленский, апеллируя к поддержке Байдена, заявил, что нейтралитет усилит Путина: «Нельзя вести переговоры с террористом за наш счет».



Конфликт: Накал страстей



Переломным моментом стал показ Зеленским фотографий украинских военнопленных, якобы подвергнутых пыткам со стороны России. Трамп, по данным источников, резко ответил: «Вы не в положении читать нам лекции», после чего обрушился с критикой:



О военной помощи: «Без нашего оружия вы проиграли бы за неделю. Вам стоит благодарить, а не нападать!»



О дипломатии: «Вы хотите, чтобы я оскорблял Путина, а потом говорил: "Эй, Владимир, давай договоримся?" Так не работает!»



О благодарности: «Ваша страна в руинах. Миллионы погибли. Скажите "спасибо"!»



Зеленский парировал: «Мы держались и в одиночку. Если вы нас бросите, история вас осудит». Позже он раскритиковал подход Трампа: «Мир без свободы — это капитуляция».

Последствия: Риски для Украины и мира



Уязвимость Украины:



Угрозы Трампа «уйти» ослабляют позиции Киева. Без твердой поддержки США европейские союзники могут потребовать от Зеленского территориальных уступок.



Транзакционная дипломатия Трампа:

Акцент на «выгодную сделку» (вероятно, территориальные уступки за перемирие) напоминает риторику 2016 года о сближении с Путиным. Утверждение, что «Путин меня уважает», игнорирует историю нарушений Москвой обещаний.



Глобальные последствия:

Перемирие без механизмов принуждения может заморозить конфликт, оставив Украину уязвимой для новых атак — как после Минска-2014. Это также поощрит авторитарные режимы использовать политические сдвиги в США.



Итоги: Тупик и неопределенность



Провал переговоров подчеркивает хрупкость американо-украинских отношений при Трампе. Зеленский уехал без пакта безопасности и гарантий помощи, а Трамп заявил: «Только я могу это исправить».



Для Украины дилемма остается: вести переговоры с позиции слабости под давлением США или сражаться без гарантий поддержки. Для США подход Трампа рискует легитимировать захваты Путина и дестабилизировать Европу. На третий год войны ставки — выживание Украины и репутация Запада — выше чем когда-либо.



Главный вывод: Дипломатия требует доверия, но, как показала эта встреча, без общих принципов даже союзники становятся противниками в поисках мира.





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