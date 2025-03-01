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Кая Каллас: Сегодня стало очевидно, что свободный мир нуждается в новых лидерах


01.03.2025   11:36


Сегодня стало очевидно, что свободный мир нуждается в новых лидерах, от нас, европейцев, зависит принять этот вызов, - об этом в социальной сети Х пишет верховный представитель Евросоюза Кая Каллас.

"Украина – это Европа! Мы стоим рядом с Украиной. Мы нарастим поддержку Украины для того, чтобы они продолжать борьбу против агрессора.

Сегодня стало очевидно, что свободный мир нуждается в новых лидерах, от нас, европейцев, зависит принять этот вызов", - пишет Каллас.


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