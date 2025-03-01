|
|
|
Кая Каллас: Сегодня стало очевидно, что свободный мир нуждается в новых лидерах
01.03.2025 11:36
Сегодня стало очевидно, что свободный мир нуждается в новых лидерах, от нас, европейцев, зависит принять этот вызов, - об этом в социальной сети Х пишет верховный представитель Евросоюза Кая Каллас.
"Украина – это Европа! Мы стоим рядом с Украиной. Мы нарастим поддержку Украины для того, чтобы они продолжать борьбу против агрессора.
Сегодня стало очевидно, что свободный мир нуждается в новых лидерах, от нас, европейцев, зависит принять этот вызов", - пишет Каллас.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна