

Кобахидзе: Вчера в очередной раз была проведена четкая грань между партией войны и партией мира

01.03.2025 12:16





Вчера в очередной раз была проведена четкая грань между партией войны и партией мира - В очередной раз было подтверждено то, что мы утверждали в течение трех лет, это то, что США и партия глобальной войны – это две разные данности,- об этом, комментируя встречу между президентами США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, проходившую вчера, в социальной сети Фейсбук пишет премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его оценке, вчера в очередной раз была проведена грань между силами, которые хотят мира и беспокоятся о судьбе украинцев, и силами, которые хотят воевать до последнего украинца.



"Вчера в очередной раз была проведена четкая грань между партией войны и партией мира. Я имею в виду не столько саму полемику между Трампом и Зеленским, сколько последующую реакцию на эту полемику. Президента Трампа и его миротворческие усилия поочередно осудили люди, которые несут ответственность за то, что допустили кровопролитную войну и хладнокровно пожертвовали Украиной и жизнями тысяч украинцев.



Против президента Трампа партия глобальной войны в срочном порядке мобилизовала хорошо известных нам спикеров – начиная с Джинн Шейхин, заканчивая многочисленными чиновниками из Брюсселя. От них не отстали и лидеры грузинской радикальной оппозиции, которые всего месяц назад кичились "селфи", снятыми в задней комнате инаугурации президента Трампа.



Вчера в очередной раз была проведена грань между силами, которые хотят мира и беспокоятся о судьбе украинцев, и силами, которые хотят воевать до последнего украинца. Выяснилось и то, партия глобальной войны и "дип стейт" не готовы так просто поступиться войной.



В очередной раз было подтверждено то, что мы утверждали в течение трех лет, это то, что США и партия глобальной войны – это две разные данности. Напомню, что в течение этих лет все наши оппоненты пытались провести знак равенства между ними.



Борьба между партией войны и силами, желающими мира, вступает в решающую фазу. Оставляем надежу, что это борьба закончится победой мира. Чем быстрее завершится война в Украине, тем меньше будет жертв со стороны украинцев и быстрее наступит мир в регионе в целом.



Я желаю президенту Трампу выдержки и сил в этой трудной борьбе",- пишет Кобахидзе.





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