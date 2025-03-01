

Каха Каладзе: Вчера Трамп отчетливо показал всем, кто хочет войны, а кто - мира

01.03.2025 15:45





После словесной перепалки, произошедшей в Овальном кабинете Белого дома между президентами США и Украины, ясно и отчетливо прояснилось, кто стоит на стороне войны, а кто на стороне мира, - указанное заявление сделал мэр Тбилиси Каха Каладзе.



По его словам, завершение войны и сохранение мира принципиально важны.



«Вчера Трамп в очередной раз отчетливо подчеркнул, кто хочет войны, а кто - мира. То, что мы видели вчера, здесь и так все ясно и понятно. Поэтому я не буду давать разъяснений. Интереснее заявления, сделанные после этой полемики. Внутри страны мы увидели заявления людей без родины, что в очередной раз доказывает, кто реально хотел войны как внутри страны, так и за ее пределами. Мы открыто говорили обо всем. В частности о том, что существует глобальная партия войны, которая хочет вести войны в разных странах мира. От этого они, разумеется, получают выгоду, финансовое благосостояние, однако разрушаются страны, города, села, погибает мирное население. Примером этому служит тяжелейшее положение в Украине. В этой стране мы получили полную катастрофу. Соответственно, завершить все это принципиально важно. Мы открыто говорили о том, что есть конкретные силы, которые стоят за всем этим. Они проводят свои конкретные интересы в других странах, и того же они хотели в Грузии», - заявил Каладзе.



По его словам, сейчас некоторые политики лгут и говорят, что никогда не призывали Грузию присоединиться к санкциям.



«Напомню один пример, когда тогдашний премьер-министр Ираклий Гарибашвили сделал заявление о том, что Грузия не присоединится к санкциям, кто и что говорил в ответ на это –есть архив, и хорошо видно, что некоторые предпочли бы, чтобы на Грузию упали бомбы. Сегодня все на ладони, общество отчетливо видит всё. Все здравомыслящие люди, любящие свою родину, хорошо видят, от какого несчастья «Грузинская мечта» отвела нашу страну», - отметил мэр Тбилиси.





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