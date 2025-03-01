

В ущелье Сакараула, продолжаются мероприятия по поиску одного человека – двух пропавших уже нашли

01.03.2025 15:45





В Харагаульском муниципалитете, в ущелье Сакараула продолжаются мероприятия по поиску одного человека.



По словам мэра Кобы Лурсманашвили, спасатели уже добрались до двух из трех пропавших пастухов.



Лурсманашвили также заявил, одного из пастухов спасатели уже вывели из ущелья, второй же по собственному желанию остался на месте. Их здоровью ничего не угрожает. Мероприятия по поиску третьего пастуха еще продолжаются.



По заявлению мэра, для установления местонахождения пастуха задействованы специальные дроны.



Напомним, что поисковые работы были начаты вчера. Пастухи ушли в ущелье для выгона скота, и из-за обильных осадков связь с ними была утеряна.





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