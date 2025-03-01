

Сиоридзе: В высокогорных селах Ланчхути положение остается тяжелым

01.03.2025 15:46





Снег обледенел и стал тяжелым, как в городе, так и селах, нужно расчищать дороги, что означает, что люди по-прежнему отрезаны от коммуникации - В высокогорных селах Ланчхути положение остается тяжелым, муниципальной тяжелой техникой подъездные дороги к селам не расчищены, - указанное заявление сделал член коалиции «Сильная Грузия» Георгий Сиоридзе.



По его словам, стихия в региона Гурия вызвала тяжелейшие последствия, и в настоящее время остаются конкретные села, которые отрезаны от внешнего мира.



«Уже 5-ый день в Гурии продолжает работу штаб партии «Лело». 2 дня, как не идет снег, однако этому сопутствуют уже другие проблемы, снег обледенел и стал тяжелым. Как в городе, так и селах, нужно расчищать дороги, что означает, что люди по-прежнему отрезаны от коммуникации. Звонки на нашу горячую линию не прекращаются. Звонки в основном касаются продовольствия, предметов первой необходимости, нам звонят родители малолетних детей. Сегодня мы заполнили грузы гуманитарной помощи продовольствием и предметами первой необходимости, нами запланированы выезды во все три муниципалитета.



В высокогорных селах Ланчхути положение остается тяжелым. Вы знаете, что наша тяжелая техника работает, если у нас будет возможность добраться до сел Чанчата и Дзимита, мы это обязательно сделаем. Проблема в том, что наша тяжелая техника не может добраться до многих мест, так как более тяжелой муниципальной техникой подъездные дороги к селам не расчищены.



Мы постараемся быть в координации со спасательными службами и помогать им как тяжелой техникой, так и человеческими ресурсами для того, чтобы доставить людям гуманитарную помощь. Последствия стихии являются тяжелейшими»,- заявил Сиоридзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





