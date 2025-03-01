

Мдинарадзе: Я желаю президенту Трампу успеха в борьбе с «дип стейт» и политикой войны!

01.03.2025 15:46





Я желаю президенту Трампу успеха в борьбе с «дип стейт» и политикой войны! – об этом в социальной сети пишет председатель фракции «Грузинская мечта» в парламенте Грузии Мамука Мдинарадзе.



««Нац. Агентура» истерически убеждала народ – партию глобальной войны, «дип стейт» придумала «Грузинская мечта», якобы, это российский нарратив.



После вчерашнего, сколько сторонников этого »надуманного» зла расшифровало себя в мире, включая местную агентуру, увидели все.



Изобличения продолжаются…



Президенту Трампу же я желаю успеха в борьбе с «дип стейт» и политикой войны!» – пишет в социальной сети Мдинарадзе.





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