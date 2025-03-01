

Папуашвили: Лучше, чтобы война закончилась с участием Америки, которая защитит Украину, чем без нее

01.03.2025 15:47





Лучше, чтобы война закончилась с участием США, которые защитят Украину, чем без нее, если США выйдут из процесса, Европа и Украина останутся один на один с Россией, — написал в соцсети председатель парламента Шалва Папуашвили.



По мнению Папуашвили, у стран есть свои интересы, и они действуют, считают в соответствии с ними.



«Ключевым игроком в этой войне являются Соединенные Штаты Америки. Новая администрация получила народный мандат с твердым обещанием положить конец войне. Лучше, чтобы эта война закончилась с участием Америки, которая защитит Украину, чем без нее. Если США выйдут из процесса, Европа и Украина останутся один на один с Россией. Такова мировая политика. Подобные истории уже случались в прошлом и повторятся еще много раз. Страны имеют свои интересы и соответственно действуют, считают, рассчитывают, организовываются.



Это знают все специалисты-международники, это знают ответственные руководители стран, это знают образованные люди, кто не знал, тот хорошо увидели. Поняли все, но кроме кого? Оппозиционного спектра Грузии. Если через три года после начала войны, вместо признания дальновидной и разумной политики правительства Грузии, пусть хотя бы промолчат, на фоне сложной встречи США и Украины в Белом доме наше общество вновь увидело экзальтацию радикальной оппозиции, финансируемых из-за рубежа НПО и экс-президента Грузии…





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