

Член сакребуло Батуми: После 45-дневной голодовки Темур Катамадзе очень ослаб

01.03.2025 15:48





«После 45-дневной голодовки Темур Катамадзе физически очень слаб», — написал в социальных сетях Акакий Гвианидзе, оппозиционный член Батумского городского собрания от. Политик отмечает, что ситуация усугубляется тем, что голодовка проходит без медицинского наблюдения:



«Я снова посетил нашего знаменосца. «После 45-дневной голодовки я физически очень слаб, и через несколько дней я уже не смогу ходить самостоятельно», — сказал он мне.



Нужно больше активности и участия, он нам очень нужен, его жизнь в серьезной опасности! По его словам, правительство пытается ускорить судебное разбирательство и депортировать его в Турцию, где ему грозит тюремное заключение за гражданскую активность и работу в грузинской диаспоре.



Большое спасибо всем за вчерашний митинг и поддержку. Он не мог сдержать слез, говоря о студентах, он плакал, он гордился нашими молодыми людьми!



Свободу Темуру! «Свободу политзаключенным!» — пишет Акакий Гвианидзе.



Темур Катамадзе был задержан на акции протеста в Батуми. Он находится в заключении с 16 января. С этого же дня он начал держать голодовку протеста. Он принимает только воду.





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