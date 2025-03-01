

В Гурии спасатели эвакуируют жителей и доставляют помощь

01.03.2025 15:49





Спасатели продолжают работать в регионе Гурия, чтобы помочь жителям сел, пострадавших после сильных снегопадов. Об этом сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.



Ведомство организовало чрезвычайные штабы на шести локациях, чтобы оперативно реагировать на вызовы жителей региона.



За прошедшие сутки пожарные вместе с полицейскими эвакуировали из зоны стихии несколько семей, в том числе, пожилых людей и несовершеннолетних. Дома некоторых повреждены — кровли рушатся из-за тяжелого снега.



Также в активном режиме продолжается обеспечение населения продуктами питания, медикаментами и предметами первой необходимости.



В Западной Грузии почти неделю продолжались сильные снегопады. Осадки прекратились 27 февраля, но теперь синоптики предупреждают об ухрозах схода лавин и морозах.



Жители сотен сел в Гурии, Аджарии, Раче, Имеретии, Самегрело и Земо-Сванети оказались буквально в снежном плену без электроэнергии, воды, газа, продовольствия и медикаментов.



Для помощи населению правительство создало координационный штаб, в который вошли представители разных ведомств. Также жителям отдаленных сел помогают группы волонтеров





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