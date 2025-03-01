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В муниципалитете Харагаули ведутся поиски пропавшего пастуха


01.03.2025   15:49


В ущелье Сакараула в муниципалитете Харагаули проводятся поиски пропавшего человека. По словам мэра муниципалитета Кобы Лурсаманашвили, спасатели уже подошли к месту нахождения двух из трех пастухов.

Одного из них вывели из ущелья спасатели, а другой остается на месте по собственной воле. Их здоровью ничего не угрожает. Поиски третьего пастуха все еще продолжаются.

По словам Лурсманашвили, местонахождение пастуха устанавливается с помощью специальных беспилотников.

Напоминаем, что поиски троих человек начались вчера. Пастухи пасли свои стада в долине Сакараула, и из-за сильных осадков связь с ними была нарушена.


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