

В муниципалитете Харагаули ведутся поиски пропавшего пастуха

01.03.2025 15:49





В ущелье Сакараула в муниципалитете Харагаули проводятся поиски пропавшего человека. По словам мэра муниципалитета Кобы Лурсаманашвили, спасатели уже подошли к месту нахождения двух из трех пастухов.



Одного из них вывели из ущелья спасатели, а другой остается на месте по собственной воле. Их здоровью ничего не угрожает. Поиски третьего пастуха все еще продолжаются.



По словам Лурсманашвили, местонахождение пастуха устанавливается с помощью специальных беспилотников.



Напоминаем, что поиски троих человек начались вчера. Пастухи пасли свои стада в долине Сакараула, и из-за сильных осадков связь с ними была нарушена.





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