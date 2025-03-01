

В ГМ заявили о доказательствах существования «партии войны» после перепалки Трампа и Зеленского

01.03.2025 15:50





Доказательства существования «глобальной партии войны» обнаружил исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе после вчерашней перепалки президента США и украинского лидера Владимира Зеленского.



«Глобальной партия войны» — теория заговора, предлагаемая «Грузинской мечтой» для объяснения жесткой критики Запада в их адрес. Утверждается, что некие теневые силы шантажируют грузинское руководство и давят на мировых лидеров, с тем чтобы и Грузия включилась в войну в Украине. После возращения Трампа в Белый дом, «глобальную партию войны» стали называть «глубинным государством».



«Нацагентура истерично убеждала людей, что глобальная партия войны, глубинное государство – это выдумка «Грузинской мечтой», российский нарратив. После вчерашнего мы все увидели, сколько сторонников у этого «воображаемого» зла по всему миру, включая местную агентстуру. Разоблачение продолжается… Желаю президенту Трампу успехов в его борьбе с глубинным государством и политикой войны» — написал Мдинарадзе на своей странице в Facebook.



Премьер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе ранее сегодня сделал похожее заявление, поддержав Трампа.



Европейские лидеры, в свою очередь, выступили с решительными заявлениями в поддержку Украины, указав, что путать агрессора и жертву агрессии недопустимо.



Премьер Венгрии Виктор Орбан, который считается одним из немногих союзников «Грузинской мечты» в ЕС, занял противоположную позицию. Он поблагодарил Трампа за то, что тот «храбро отстаивал мир».



28 февраля Владимир Зеленский приехал в Вашингтон для заключения сделки по минералам. На незапланированной пресс-конференции перед началом переговоров Трамп, Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс поспорили насчет урегулирования войны, ситуации в Украине, благодарности Киева за помощь Вашингтона и по другим вопросам.



Переговоры перешли в закрытую фазу, но до подписания соглашения не дошло. Встреча завершилась досрочно.







Новости-Грузия

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