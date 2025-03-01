

Мэрия возобновит ремонт фонтанов в тбилисском парке Ваке спустя три года после трагедии

01.03.2025 15:50





Мэрия Тбилиси объявила тендер на 47 млн лари ($16,8 млн) для завершения ремонта фонтанов и каскада в парке Ваке — работ, которые были остановлены после трагедии 13 октября 2022 года. Тогда 13-летняя девочка погибла от удара током, когда полезла в только что отреставрированный фонтан за мячом.



Как сообщает bm.ge, реконструкция растянется на три года: в 2025-м выделят 10 млн лари, в 2026-м — 18 млн, в 2027-м — 19 млн. Подрядчик получит 270 дней на проектирование и 760 дней на сами работы. Планируется восстановление первоначального облика фонтанов, модернизация систем водоснабжения, освещения и безопасности.



К тендеру допускаются компании с опытом реконструкции зон отдыха на сумму от 26 млн лари и установкой фонтанов не менее чем на 1 млн.



Новый подрядчик будет ремонтировать и фонтаны в нижней части парка, на которые недавно уже потратили 6,5 млн лари. По состоянию на 2022 год общая стоимость реабилитации Ваке-парка составила около 33 млн.



После трагедии фонтаны так и не включали, а восстановление каскада, запланированное на 2023 год, заморозили.



В Тбилиси прокатилась волна протестов. Участники указывали, что смерть девочки стала следствием коррупции. Они требовали наказания виновных и отставки столичного мэра.



По делу о гибели подростка проходили девять человек: сотрудники трех компаний и двое высокопоставленных чиновников мэрии. Суд признал виновными восемь из них.



Новости-Грузия

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