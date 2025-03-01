

Зеленского призывают к примирению с Трампом

01.03.2025 21:47





Президент Польши Анджей Дуда призвал украинского лидера Владимира Зеленского вернуться за стол переговоров с США, поскольку считает, что нет другой силы в мире, кроме этой страны, которая способна остановить агрессию РФ. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.



Дуда добавил, что говорил с Зеленским перед его поездкой в Вашингтон.



"Я передал ему, что, по моему мнению, он должен спокойно вести переговоры с президентом Трампом, и вы должны искать соглашение, общее решение. Необходимо вернуться за стол переговоров. Президент Зеленский должен сесть за него и договориться о решении, которое сделает Украину безопасной. Мы заботимся о мире, потому что это также наш интерес", - подчеркнул президент Польши.



По его словам, были разные попытки закончить эту войну, которая началась в 2014 году. В течение этого времени продолжались большие дискуссии, однако из этого ничего не вышло, ведь Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.



"С тех пор никто не знает, как остановить эту агрессию. Дональд Трамп решил сделать эту попытку. Я не вижу никакой другой силы в мире, кроме США, способной остановить российскую агрессию. Их возможности несравнимы. Я надеюсь, что, по сути, эта политика приведет к тому, что этому будет положен конец", - отметил Дуда.



Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также призвал президента Украины Владимира Зеленского найти способ наладить отношения с администрацией Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщают ВВС и CGTN America.



Рютте рассказал, что он дважды разговаривал с президентом Украины после его встречи с главой США Дональдом Трампом в Белом доме. Отмечается, что генсек Альянса призвал Зеленского найти способ восстановить свои отношения с американским коллегой после столкновения в Белом доме.



По словам Рютте, в разговоре с Зеленским он подчеркнул, что "мы должны уважать то, что Трамп сделал для Украины". Глава НАТО напомнил, что во время первой президентской каденции Трампа - с 2017-го по 2020 год - США одобрили продажу противотанкового ракетного комплекса Javelin, который позволил Украине "отбиваться", когда Россия вторглась в 2022 году.



"Мы действительно должны отдать должное Трампу", - процитировало Рютте издание.



28 февраля в Вашигтоне Зеленский в прямом эфире жестко поспорил с Трампом. Эмоциональный спор закончился тем, что украинский президент уехал из Белого дома, так и не подписав соглашения о полезных ископаемых, ради которого приезжал, и не придя к согласию с американским лидером относительно условий возможного мирного соглашения с Россией.



После этого Трамп заявил, что "президент Зеленский не готов к миру" и что "он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их заветном Овальном кабинете". И добавил, что "он может вернуться, когда будет готов к миру".





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