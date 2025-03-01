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Грузия вышла из соглашения СНГ об обмене научно-технической информацией
01.03.2025 23:51
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе подписал распоряжение о прекращении действия для страны договора о межгосударственном обмене научно-технической информацией с СНГ.
В документе, опубликованном на сайте правительства, говорится, что МИД Грузии обязан незамедлительно известить о прекращении действия соглашения президента и парламент страны, а также руководящий орган СНГ.
Соглашение о межгосударственном обмене научно-технической информацией было подписано 26 июня 1992 года. Оно направлено на стимулирование совместных проектов и исследований в сфере информационных технологий между странами-членами СНГ.
Грузия официально покинула СНГ в 2009 году, но продолжала участвовать в некоторых соглашениях. В октябре 2024 года генсек СНГ Сергей Лебедев сообщил, что Грузия сохранила участие в 34 соглашениях, регулирующих отношения в экономической сфере в рамках организации.
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