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Сегодня в Лондоне пройдет саммит международных лидеров по Украине
02.03.2025 12:12
Сегодня в Лондоне по приглашению премьер-министра Великобритании Кира Стармера состоится саммит международных лидеров по Украине. Информацию распространяет правительство Великобритании.
По их данным, в саммите, помимо президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, примут участие лидеры Италии, Франции, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Канады, Финляндии, Швеции, Чехии и Румынии.
На встрече также будут присутствовать участие министр иностранных дел Турции, генеральный секретарь НАТО, а также президенты Еврокомиссии и Европейского совета.
«Премьер-министр четко заявил, что нельзя вести переговоры об Украине без Украины, что он повторил, когда тепло приветствовал президента Зеленского на Даунинг-стрит в субботу вечером перед саммитом», — говорится в сообщении.
Правительство Великобритании заявляет, что на саммите будут обсуждаться: укрепление позиций Украины, включая постоянную военную поддержку и усиление экономического давления на Россию; необходимость твердого, долгосрочного соглашения, которое обеспечит прочный мир в Украине и обеспечит Украине возможность сдерживать и защищаться от будущей российской агрессии; дальнейшие шаги по планированию надежных гарантий безопасности.
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