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Сегодня в Лондоне пройдет саммит международных лидеров по Украине


02.03.2025   12:12


Сегодня в Лондоне по приглашению премьер-министра Великобритании Кира Стармера состоится саммит международных лидеров по Украине. Информацию распространяет правительство Великобритании.

По их данным, в саммите, помимо президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, примут участие лидеры Италии, Франции, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Канады, Финляндии, Швеции, Чехии и Румынии.

На встрече также будут присутствовать участие министр иностранных дел Турции, генеральный секретарь НАТО, а также президенты Еврокомиссии и Европейского совета.

«Премьер-министр четко заявил, что нельзя вести переговоры об Украине без Украины, что он повторил, когда тепло приветствовал президента Зеленского на Даунинг-стрит в субботу вечером перед саммитом», — говорится в сообщении.

Правительство Великобритании заявляет, что на саммите будут обсуждаться: укрепление позиций Украины, включая постоянную военную поддержку и усиление экономического давления на Россию; необходимость твердого, долгосрочного соглашения, которое обеспечит прочный мир в Украине и обеспечит Украине возможность сдерживать и защищаться от будущей российской агрессии; дальнейшие шаги по планированию надежных гарантий безопасности.


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