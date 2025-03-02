

Италия не поддерживает принятие Евросоюзом мер, которые «в равной степени затронут всё грузинское общество»

02.03.2025 12:45





27 февраля в Сенате Италии обсудили ситуацию в Грузии. Министру иностранных дел Италии Антонио Таяни был задан вопрос о Грузии членом Сената Марко Ломбардо.



— «26 октября 2024 года в Грузии прошли парламентские выборы, которые отличались иностранным вмешательством, нарушениями и фальсификациями, зафиксированными основными международными наблюдателями. Значительная часть грузинского народа продолжает протестовать, сталкивается с серьёзными репрессиями и насилием, требуя отмены итогов выборов, проведения новых демократических выборов и продолжения переговоров о членстве Грузии в Евросоюзе.



3 февраля этого года посол Италии в Тбилиси встретился с министром иностранных дел Грузии для обсуждения двусторонних отношений. 13 февраля Европейский парламент принял резолюцию подавляющим большинством голосов, осуждающую правительство «Грузинской мечты», призывающую к немедленному прекращению насильственных репрессий и повторяющую, что не признаёт самопровозглашённое правительство «Грузинской мечты», сформированное в результате выборов, прошедших с нарушениями.



Ни одно европейское правительство не признаёт и не поддерживает нынешнее правительство «Грузинской мечты». Господин министр, в связи с этим спрашиваю вас: в каком статусе итальянский посол в Тбилиси встретился с министром иностранных дел Грузии?».



Антонио Таяни отметил, что, несмотря на зафиксированные нарушения во время парламентских выборов в Грузии, международные наблюдатели не признали их нелегитимными. Однако по его словам, на европейском уровне окончательного решения относительно итогов выборов пока не принято.



— «Правительство Италии неоднократно осуждало насилие и репрессии со стороны грузинских властей в отношении мирных протестующих и людей с иными взглядами. Вместе с европейскими партнёрами мы заняли критическую позицию по отношению к законодательным мерам, принятым в Тбилиси, которые противоречат обязательствам Грузии в рамках процесса евроинтеграции.



Италия и Европейский союз продолжают требовать от Грузии ясности по критическим вопросам, возникшим в ходе октябрьских выборов. Однако международные наблюдатели не признали их нелегитимными.



Мы призываем власти Грузии пересмотреть любые меры, которые отдаляют страну от европейского пути. Очевидно, что за последний год этот путь не только был приостановлен, но, к сожалению, были сделаны шаги назад.



Для отправки чёткого сигнала о нашем недовольстве мы в Брюсселе поддержали решение о приостановке безвизового режима для владельцев грузинских дипломатических и официальных паспортов.



Тем не менее, следует подчеркнуть, что на европейском уровне пока не принято окончательного решения относительно результатов выборов».



Антонио Таяни также заявил, что Италия не поддерживает принятие Европейским союзом мер, которые в равной степени затронут всё грузинское общество. По его словам, ответные шаги на действия «Грузинской мечты» должны быть целенаправленными и пропорциональными.



— «Мы считаем, что важно сохранить каналы для диалога с грузинским правительством, чтобы, при необходимости, донести до него нашу критику и позицию.



Правительство Италии будет продолжать внимательно следить за ситуацией в стране, но мы не хотим закрывать дверь перед грузинским народом, который стремится к Европе и ощущает себя её частью.



Наша позиция по любым будущим ограничительным мерам очень ясна: они должны быть целенаправленными и пропорциональными, не затрагивая грузинское общество в целом.



Италия привержена защите свободы выражения мнений на всех уровнях, особенно свободы журналистов в любых обстоятельствах, включая, конечно, ситуацию в Грузии.



Совместно с ЕС и международными партнёрами мы работаем над сохранением европейской перспективы Грузии, которая является гарантией мира, стабильности и развития для всех стран-кандидатов, а также защиты фундаментальных прав их граждан».



В ответ на заявление Антонио Таяни сенатор Марко Ломбардо отметил, что у Европейского союза нет единой позиции по Грузии, поскольку Словакия и Венгрия наложили вето. Ломбардо также подчеркнул, что он не отрицает важность сохранения контактов с Грузией.



— «Однако меня интересует и я спрашиваю вас: какой ценой могут продолжаться двусторонние отношения?



Потому что одного лишь демонстрирования хороших отношений с администрацией Трампа недостаточно для того, чтобы избежать таможенных пошлин со стороны Евросоюза.



Точно так же я считаю, что критический диалог с Грузией не является достаточной мерой для того, чтобы добиться благосклонности путинской России.



Поэтому лучше оставаться твёрдыми в нашем общем будущем, которое должно быть внутри Европы, внутри европейских институтов».







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





