

«Эпический провал» Трампа в Украине: три фундаментальные ошибки стратегии

02.03.2025 12:58



Ираклий Гагуа







Постановочное «шоу» и его крах



Встреча, преподносившаяся как дипломатический прорыв, быстро превратилась в «грандиозный спектакль», по словам Илларионова, целью которого было унижение Зеленского. Команда Трампа обещала подписание сделки по редкоземельным металлам и гарантиям безопасности для Украины, но соглашение так и не было заключено. Вместо этого событие переросло в публичную конфронтацию: Трамп и его советники постоянно перебивали Зеленского, игнорировали его опасения и перекладывали ответственность за безопасность Украины на Европу.



Илларионов отметил необычный формат: 47 минут прямого эфира с «переговорами», что резко противоречит дипломатическим нормам. «Это не дипломатия — это реалити-шоу», — заявил он, подчеркнув, что Трамп фокусировался на прибыли от украинских ресурсов, игнорируя просьбы Зеленского о военной поддержке. Украинский президент, вынужденный публично отвергнуть требования Трампа, позже столкнулся с обвинениями в «неуважении к миру» в твите экс-лидера США.



Три фундаментальные ошибки стратегии Трампа



Илларионов выделил три ключевые ошибки, которые, по его мнению, продлевают войну и укрепляют позиции России:



1. Иллюзия переговоров без победы

Трамп, как и многие западные лидеры, ошибочно полагает, что войну можно завершить за столом переговоров. «Это невозможно, — подчеркнул Илларионов. — Мир требует военного поражения России». Он раскритиковал неоднократные обещания Трампа о скором перемирии как наивные, напомнив о провале переговоров в Мюнхене и Саудовской Аравии.



2. Непонимание глобальных амбиций Путина

Конфликт — не локальная война, а часть стратегии Путина по подрыву западной демократии. Илларионов заявил, что Трамп, повторяя кремлёвскую пропаганду о «скором падении Украины», подрывает доверие к США. Особенно показательны слова госсекретаря Марка Руди, который в эфире CNN озвучил российскую дезинформацию: якобы американская разведка считала, что Украина «рухнет за две недели».



3. Тщетная попытка оторвать Россию от Китая

Команда Трампа видит войну как шанс расколоть союз Путина и Си Цзиньпина. Илларионов назвал это фантазией: «Они пытаются сделать невозможное. Путин и Си объединены в противостоянии Западу». Эта ошибка, по его мнению, отвлекает от срочной необходимости вооружать Украину.

Путь к миру: уроки провала



Илларионов настаивает, что прочный мир требует радикальной смены стратегии:



- Военное превосходство: Украина должна получить ракеты большой дальности, развить ВПК и достичь уровня НАТО.



- Единство Запада: США и Европа должны отказаться от точечной помощи и создать единую коалицию.



- Разгром России на поле боя: «Нет коротких путей. Пока Россия не будет сокрушена, Путин не станет честно договариваться».



Заключение

Встреча в Белом доме, заключил Андрей Илларионов, стала символом порочной стратегии Трампа: показная дипломатия, опора на кремлёвские нарративы и игнорирование глобальных ставок войны. Пока американские лидеры не осознают эти реалии, конфликт будет продолжаться, а выживание Украины зависит от её способности бороться без иллюзий.



«Переговоры о мире начнутся, только когда следующий президент США поймёт: эту войну нельзя выиграть за столом — её можно выиграть только на поле боя».



1 марта 2024 года политолог Андрей Илларионов разобрал то, что он назвал «эпическим провалом» экс-президента США Дональда Трампа во время его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Транслируемое из Овального кабинета событие должно было продемонстрировать прогресс в прекращении российско-украинской войны. Вместо этого, как утверждает Илларионов, оно выявило глубоко ошибочную стратегию, основанную на трёх ключевых непониманиях сути конфликта.Встреча, преподносившаяся как дипломатический прорыв, быстро превратилась в «грандиозный спектакль», по словам Илларионова, целью которого было унижение Зеленского. Команда Трампа обещала подписание сделки по редкоземельным металлам и гарантиям безопасности для Украины, но соглашение так и не было заключено. Вместо этого событие переросло в публичную конфронтацию: Трамп и его советники постоянно перебивали Зеленского, игнорировали его опасения и перекладывали ответственность за безопасность Украины на Европу.Илларионов отметил необычный формат: 47 минут прямого эфира с «переговорами», что резко противоречит дипломатическим нормам. «Это не дипломатия — это реалити-шоу», — заявил он, подчеркнув, что Трамп фокусировался на прибыли от украинских ресурсов, игнорируя просьбы Зеленского о военной поддержке. Украинский президент, вынужденный публично отвергнуть требования Трампа, позже столкнулся с обвинениями в «неуважении к миру» в твите экс-лидера США.Илларионов выделил три ключевые ошибки, которые, по его мнению, продлевают войну и укрепляют позиции России:Трамп, как и многие западные лидеры, ошибочно полагает, что войну можно завершить за столом переговоров. «Это невозможно, — подчеркнул Илларионов. — Мир требует военного поражения России». Он раскритиковал неоднократные обещания Трампа о скором перемирии как наивные, напомнив о провале переговоров в Мюнхене и Саудовской Аравии.Конфликт — не локальная война, а часть стратегии Путина по подрыву западной демократии. Илларионов заявил, что Трамп, повторяя кремлёвскую пропаганду о «скором падении Украины», подрывает доверие к США. Особенно показательны слова госсекретаря Марка Руди, который в эфире CNN озвучил российскую дезинформацию: якобы американская разведка считала, что Украина «рухнет за две недели».Команда Трампа видит войну как шанс расколоть союз Путина и Си Цзиньпина. Илларионов назвал это фантазией: «Они пытаются сделать невозможное. Путин и Си объединены в противостоянии Западу». Эта ошибка, по его мнению, отвлекает от срочной необходимости вооружать Украину.Путь к миру: уроки провалаИлларионов настаивает, что прочный мир требует радикальной смены стратегии:- Военное превосходство: Украина должна получить ракеты большой дальности, развить ВПК и достичь уровня НАТО.- Единство Запада: США и Европа должны отказаться от точечной помощи и создать единую коалицию.- Разгром России на поле боя: «Нет коротких путей. Пока Россия не будет сокрушена, Путин не станет честно договариваться».Встреча в Белом доме, заключил Андрей Илларионов, стала символом порочной стратегии Трампа: показная дипломатия, опора на кремлёвские нарративы и игнорирование глобальных ставок войны. Пока американские лидеры не осознают эти реалии, конфликт будет продолжаться, а выживание Украины зависит от её способности бороться без иллюзий.«Переговоры о мире начнутся, только когда следующий президент США поймёт: эту войну нельзя выиграть за столом — её можно выиграть только на поле боя».





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