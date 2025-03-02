

Скандал в Белом доме: Эмоциональное столкновение или расчетливая информационная война?

02.03.2025 13:03



Ираклий Гагуа



Встреча бывшего президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшаяся 1 марта, попала в заголовки мировых СМИ не из-за дипломатии, а из-за пламенных обменов мнениями и внезапного срыва важнейшей сделки по добыче полезных ископаемых. Аналитики и политики сейчас разбираются, был ли этот хаос спонтанным эмоциональным столкновением или тщательно спланированной информационной атакой.



Иллюзия заключенной сделки



Центральное место в споре занимало предложенное соглашение, предоставляющее США доступ к редкоземельным минералам Украины, жизненно важным для технологических и оборонных отраслей. За несколько часов до встречи министр финансов США Стивен Мнучин заверил, что сделка завершена, а документы «лежат на столе». Однако после напряженного часового заседания, наполненного недипломатичной риторикой, делегация США отказалась подписывать документ. Украинские чиновники остались ждать, что стало отголоском печально известной переговорной тактики Трампа: создать иллюзию заключенной сделки, дать оппоненту преждевременно отпраздновать, а затем отступить, чтобы заставить его пойти на уступки.



В книге Трампа «Искусство сделки» все было очевидно. Примером тому служит его покупка Мар-а-Лаго в 1980-х годах: после нескольких лет отчаяния продавцов он приобрел поместье за 5 миллионов долларов, что составляет лишь малую часть его стоимости. Аналогичным образом Украину, жаждущую поддержки Запада, возможно, заманили в психологическую ловушку.



Тактика эмоциональной войны



Встреча выявила хрестоматийную тактику дестабилизации Зеленского:



Беспрестанные прерывания: Вице-президент Майк Пенс неоднократно прерывал Зеленского, отмахиваясь от его замечаний с помощью отрывистых реплик типа «Мы это уже слышали».



Хороший коп, плохой коп: Трамп стоически кивал, а Пенс играл в агрессора - классическая тактика «торпеды», чтобы вывести оппонента из равновесия.



Невербальный отказ: Закатывание глаз и ухмылки американской стороны сигнализировали зрителям о презрении, представляя Зеленского как неразумного.



Абсурдные отвлекающие маневры: Протрамповский обозреватель Брайан Гленн срывал дискуссии, нападая на повседневный наряд Зеленского, обвиняя его в неуважении - разительный контраст с визитами Элона Маска в Овальном кабинете в балахонах.



Команда Зеленского, однако, упустила возможности для противодействия. Никто из высокопоставленных украинских чиновников не вмешался, чтобы перенаправить нападки Пенса, оставив Зеленского в изоляции - критическая оплошность, учитывая насмешливый тон Трампа с самого начала.



Глобальная реакция: Союзники и противники



Питер Бейкер из New York Times: «Никогда еще президент США так публично не унижал лидера союзника по войне».



Эммануэль Макрон: Подтвердил солидарность, заявив: «Украина не одинока. Россия - агрессор».



Виктор Орбан: Задним числом раскритиковал Путина, написав в Твиттере: «Сильные лидеры устанавливают мир, слабые - развязывают войны».



Мария Захарова: высмеяла заявление Зеленского о том, что Украина «стояла одна» в 2014 году, назвав это «его самой большой ложью».



Элон Маск: Заявил, что Зеленский «уничтожил себя в глазах американцев», несмотря на отсутствие мандата говорить от имени общественности.



Более широкие последствия: доверие к США и глобальные последствия



Этот инцидент вызывает тревожные вопросы:



Европейские сомнения: Если США бросят Украину, как они смогут сплотить союзников против Китая? Эстонка Кайя Каллас предупредила: «Если Америка не может противостоять России, кто будет доверять ей в борьбе с Пекином?»



Мексика под прицелом: несколько часов спустя Пентагон намекнул на возможность односторонних ударов по Мексике в связи с торговлей фентанилом - леденящее душу эхо 1846 года, когда США аннексировали 40% мексиканских земель.



Гамбит Трампа: Присоединение к путинскому нарративу (Трамп усомнился в «ненависти» Зеленского к Путину) чревато расколом НАТО и ободрением автократов.



Заключение: Устойчивость Украины против морального кризиса Америки



Хотя тактика Трампа может обеспечить краткосрочное влияние, она подрывает моральный авторитет США. Украина, устоявшая перед первоначальным натиском России при минимальной помощи, символизирует непокорность. Однако спектакль в Белом доме подчеркивает более глубокий кризис: когда транзакционная политика затмевает стратегические союзы, даже сверхдержавы терпят поражение.



Пока команда Зеленского перегруппировывается, мир наблюдает за тем, сможет ли американское лидерство подняться, или же борьба Украины станет поучительной историей о брошенных союзниках. Пока же послание Киева остается ясным: слава Украине. Слава ее героям.





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