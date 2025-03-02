

Рассчитанный шторм в Белом доме

02.03.2025 13:06





Встреча Трампа и Зеленского была не просто дипломатической перепалкой - это был мастер-класс по ведению психологической войны и манипулированию информацией. Команда Трампа использовала тактику ведения переговоров из книги «Искусство сделки», используя прерывания, невербальные отказы и абсурдные отвлекающие маневры, чтобы дестабилизировать Зеленского и сорвать сделку по минералам. Несмотря на то что столкновение было обставлено как спонтанное, оно имело признаки заранее продуманной стратегии, направленной на унижение Украины, ослабление ее позиции на переговорах и демонстрацию соответствия кремлевским нарративам.



Последствия не ограничиваются Украиной. Подрывая союзника военного времени, США рискуют подорвать доверие глобальных партнеров, особенно в Европе, где лидеры теперь сомневаются в надежности Америки в борьбе с авторитарными угрозами вроде Китая. Между тем, заигрывание Трампа с риторикой Путина («Почему Зеленский его так ненавидит?») и угрозы в адрес Мексики свидетельствуют о транзакционной внешней политике, в которой краткосрочные рычаги влияния приоритетнее долгосрочных союзов.



Комментарии аналитиков: Риски, устойчивость и расплата



Непоколебимая решимость Украины:

Несмотря на унижение, отказ Украины капитулировать перед эмоциональным принуждением подчеркивает ее стойкость. Сдержанность Зеленского во время интервью Fox News лишила Трампа пропагандистской победы. Однако Киев должен диверсифицировать альянсы, углубить интеграцию в ЕС и ускорить внутреннее оборонное производство, чтобы застраховаться от колебаний в поддержке США.



Высокая ставка Трампа:

Хотя тактика Трампа может возбудить его базу, она отторгает умеренных и ястребов в сфере безопасности. Осуждение Джона Болтона, назвавшего встречу «катастрофической ошибкой», подчеркивает расколы в рядах GOP. Если Украина станет точкой опоры для импичмента 2.0, мантра Трампа «Америка превыше всего» может обернуться обратным эффектом.



Мировые автократы берут на заметку:

Путин и Си наблюдают. Готовность Трампа публично подорвать союзника сигнализирует диктаторам, что обязательства США можно обсуждать. Это подстегивает агрессию на Тайване, в Южно-Китайском море и за его пределами.



Предупреждение Мексики:

Угроза Пентагона нанести односторонние удары по Мексике - это зеркальное отражение жесткой позиции Трампа в отношении Северной Кореи и Ирана. Хотя перерастание в полномасштабный конфликт маловероятно, это усиливает модель использования военного позирования для маскировки провалов политики - в данном случае иммиграционного и наркотического кризисов.



Пробуждающий звонок для Европы:

Резкая критика Кайи Каллас - «Если вы не можете противостоять России, как вы будете бороться с Китаем?» - должна заставить Европу действовать. Ожидайте увеличения расходов ЕС на оборону и более тихих попыток обойти лидерство США в НАТО.



Заключительный вывод

Скандал в Белом доме - это микрокосм мира, в котором грубая сила затмевает принципы. Борьба Украины выходит за пределы своих границ - это лакмусовая бумажка для демократической солидарности. В условиях, когда транзакционная политика Трампа сталкивается с глобальными кризисами, ставки не могут быть выше: либо демократии объединяются для защиты порядка, основанного на правилах, либо поддаются авторитарному сценарию «разделяй и властвуй».





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