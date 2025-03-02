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Урсула фон дер Ляйен: Путь к миру – это сила, слабость порождает больше войн
02.03.2025 17:06
По заявлению президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, на Лондонском саммите обороны она подчеркнет постоянную поддержку Украины со стороны Европы.
«Я отправляюсь в Лондон, чтобы подчеркнуть постоянную поддержку Европы Украине, которая может привести к справедливому и прочному миру в Украине», - написала президент Еврокомиссии на социальной платформе X.
Она также заявила, что путь к миру это сила.
«Путь к миру - это сила. Слабость порождает еще большую войну. Параллельно с укреплением обороны Европы мы будем поддерживать Украину», - написала Урсула фон дер Ляйен.
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