

Кир Стармер: Трамп хочет прочного мира, и я согласен

02.03.2025 17:08





Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что ему было некомфортно наблюдать напряженный разговор и спор между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме.



«Никто не хочет этого видеть», — заявил Кир Стармер в интервью BBC, добавив, что после этого он разговаривал с Трампом и Зеленским по телефону.



Кроме того, он считает, что Дональд Трамп хочет прочного мира.



«Мне ясно, что он хочет прочного мира, исходя из нашей беседы в четверг, а также из наших бесед до этого. Так что, я твердо убежден, что он хочет прочного мира, и я с ним согласен», — отметил Стармер.



По его словам, для прочного мира необходимы три вещи.



«Для меня компонентами прочного мира являются сильная Украина, которая сможет бороться в случае необходимости, быть в сильной позиции, переговоры о европейском элементе гарантий безопасности и поддержка США . Это пакет, все три части должны присутствовать, и это то, над чем я упорно работаю», - отметил Стармер.





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