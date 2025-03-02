|
|
|
Кир Стармер: Трамп хочет прочного мира, и я согласен
02.03.2025 17:08
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что ему было некомфортно наблюдать напряженный разговор и спор между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме.
«Никто не хочет этого видеть», — заявил Кир Стармер в интервью BBC, добавив, что после этого он разговаривал с Трампом и Зеленским по телефону.
Кроме того, он считает, что Дональд Трамп хочет прочного мира.
«Мне ясно, что он хочет прочного мира, исходя из нашей беседы в четверг, а также из наших бесед до этого. Так что, я твердо убежден, что он хочет прочного мира, и я с ним согласен», — отметил Стармер.
По его словам, для прочного мира необходимы три вещи.
«Для меня компонентами прочного мира являются сильная Украина, которая сможет бороться в случае необходимости, быть в сильной позиции, переговоры о европейском элементе гарантий безопасности и поддержка США . Это пакет, все три части должны присутствовать, и это то, над чем я упорно работаю», - отметил Стармер.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна