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Кир Стармер: Трамп хочет прочного мира, и я согласен


02.03.2025   17:08


Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что ему было некомфортно наблюдать напряженный разговор и спор между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме.

«Никто не хочет этого видеть», — заявил Кир Стармер в интервью BBC, добавив, что после этого он разговаривал с Трампом и Зеленским по телефону.

Кроме того, он считает, что Дональд Трамп хочет прочного мира.

«Мне ясно, что он хочет прочного мира, исходя из нашей беседы в четверг, а также из наших бесед до этого. Так что, я твердо убежден, что он хочет прочного мира, и я с ним согласен», — отметил Стармер.

По его словам, для прочного мира необходимы три вещи.

«Для меня компонентами прочного мира являются сильная Украина, которая сможет бороться в случае необходимости, быть в сильной позиции, переговоры о европейском элементе гарантий безопасности и поддержка США . Это пакет, все три части должны присутствовать, и это то, над чем я упорно работаю», - отметил Стармер.


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