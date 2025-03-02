

Завтра в парламенте обсудят проект «Акта о регистрации иностранных агентов»

02.03.2025 18:09





Парламентский комитет по юридическим вопросам на заседании 3 марта обсудит проект «Акта о регистрации иностранных агентов». Обсуждение состоится в первом чтении.



По словам инициаторов проекта, они представили прямой, дословный перевод действующего в США закона FARA.



При инициировании проекта юридический департамент парламента подтвердил, что грузиноязычный перевод содержит правовые и содержательные неточности, а предусмотренные в проекте государственные органы и должностные лица не соответствуют грузинской действительности.



Законопроект в основном регулирует следующие вопросы:



. Определения понятий агента иностранного принципала и иностранной силы;



. Вопрос регистрации субъекта в качестве агента иностранного принципала;



. Вопрос обеспечения публичности заявления о регистрации в качестве агента иностранного принципала и других соответствующих документов;



. Вопрос подачи ежегодной финансовой декларации субъектом, зарегистрированным в качестве агента иностранного принципала;



. Вопрос об аннулировании регистрации субъекта, зарегистрированного в качестве агента иностранного принципала;



.Вопрос о проведении мониторинга в целях выявления агента иностранного принципала или проверки соблюдения требований, указанных в законопроекте;



. Вопрос о введении уголовной ответственности за уклонение от регистрации в качестве агента иностранного принципала или несоблюдение соответствующих требований, указанных в законопроекте.



Инициаторами «Акта о регистрации иностранных агентов» являются депутаты «Грузинской мечты» и «Силы народа».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





