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Завтра в парламенте обсудят проект «Акта о регистрации иностранных агентов»
02.03.2025 18:09
Парламентский комитет по юридическим вопросам на заседании 3 марта обсудит проект «Акта о регистрации иностранных агентов». Обсуждение состоится в первом чтении.
По словам инициаторов проекта, они представили прямой, дословный перевод действующего в США закона FARA.
При инициировании проекта юридический департамент парламента подтвердил, что грузиноязычный перевод содержит правовые и содержательные неточности, а предусмотренные в проекте государственные органы и должностные лица не соответствуют грузинской действительности.
Законопроект в основном регулирует следующие вопросы:
. Определения понятий агента иностранного принципала и иностранной силы;
. Вопрос регистрации субъекта в качестве агента иностранного принципала;
. Вопрос обеспечения публичности заявления о регистрации в качестве агента иностранного принципала и других соответствующих документов;
. Вопрос подачи ежегодной финансовой декларации субъектом, зарегистрированным в качестве агента иностранного принципала;
. Вопрос об аннулировании регистрации субъекта, зарегистрированного в качестве агента иностранного принципала;
.Вопрос о проведении мониторинга в целях выявления агента иностранного принципала или проверки соблюдения требований, указанных в законопроекте;
. Вопрос о введении уголовной ответственности за уклонение от регистрации в качестве агента иностранного принципала или несоблюдение соответствующих требований, указанных в законопроекте.
Инициаторами «Акта о регистрации иностранных агентов» являются депутаты «Грузинской мечты» и «Силы народа».
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