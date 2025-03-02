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Марк Рютте: Чтобы сохранить силу НАТО, Европа увеличит расходы на оборону


02.03.2025   20:03


Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал три основных вопроса Лондонского саммита.«Очень позитивное начало сегодняшней встречи в Лондоне. Три основных момента:

Поддержать Украину сегодня. Все в Европе должны дать больше.

Мы все хотим мирного соглашения, и это должно быть длительным. Здесь Европа действительно движется вперед.

Чтобы сохранить силу НАТО, Европа увеличит расходы на оборону», - написал Рютте в Х.


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